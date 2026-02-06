Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, 59 bin 238 kişi ile 51 bin 334 araç sorgusu gerçekleştirdi.

Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 49 şüpheliden 12'si de jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.