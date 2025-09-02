Çanakkale'de Ağustos Ayında 22 Kaçak Yapı Yıkıldı
Çanakkale Valiliği, ağustos ayında kaçak yapılaşmaya karşı mücadelede 22 yapının yıkıldığını duyurdu. Yıkımlar Ayvacık, Ezine ve merkez ilçede gerçekleştirildi.
Çanakkale'de ağustos ayında toplam 22 kaçak yapı ekiplerce yıkıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresinin sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ağustos ayında Ayvacık'ta 13, Ezine'de 5, merkez ilçede 4, toplamda 22 kaçak yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel