Haberler

Çanakkale'de Ağustos Ayında 22 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de Ağustos Ayında 22 Kaçak Yapı Yıkıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valiliği, ağustos ayında kaçak yapılaşmaya karşı mücadelede 22 yapının yıkıldığını duyurdu. Yıkımlar Ayvacık, Ezine ve merkez ilçede gerçekleştirildi.

Çanakkale'de ağustos ayında toplam 22 kaçak yapı ekiplerce yıkıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresinin sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ağustos ayında Ayvacık'ta 13, Ezine'de 5, merkez ilçede 4, toplamda 22 kaçak yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Piyasadan toplatılıyor! İşte bakanlığın satışını yasakladığı o ürün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.