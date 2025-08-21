Çanakkale'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonda lastik botta bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından göçmen kabul merkezine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı mobil radar "MORAD-8" tarafından Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi.

"KB-103" botuyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
