Çanakkale'de 24 bin 51 araç ve sürücü denetlendi

Çanakkale'de jandarma ekiplerince 24 bin 51 araç ve sürücü denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından sorumluluk bölgelerinde 21-28 Nisan tarihleri arasında sürücü ve okul servis aracı denetimi yapıldı.

Denetimlerde 231'i okul servis aracı ve sürücüsü olmak üzere toplam 24 bin 51 araç ve sürücü kontrol edildi.

Öğrencilere "emniyet kemeri takma" ve "okul servis araçlarının kullanımı" hakkında bilgilendirme yapılırken sürücülere de genel trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında bilgi verildi.