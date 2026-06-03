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Çanakkale'de 11 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi

Çanakkale'de 11 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen 11 yapı, İl Özel İdaresi tarafından yıkıldı. Valilik, kaçak yapılaşmayla mücadelenin tavizsiz süreceğini açıkladı.

Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 11 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamında, mayıs ayı içinde Ayvacık ilçesinde toplam 11 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlarla tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
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