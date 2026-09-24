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Çanakkale'de 109 düzensiz göçmen yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 109 düzensiz göçmen yakalandı; 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda 5 araç ve 61 bin 850 lira ile 400 dolara el konuldu.

Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 109 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 13-20 Eylül arasında düzenlenen operasyonlarda, çeşitli ülkelere mensup 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince 18 Eylül'de Küçükkuyu beldesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 5 araç, 25 can yeleği, 22 can simidi ve 5 hava pompası ile 61 bin 850 lira ve 400 dolara da el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: AA
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