Çanakkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı

Çanakkale'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 1 Haziran-7 Haziran tarihleri arasında 64 bin 395 kişi ve 63 bin 517 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalarda aranan 63 şahıs gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.