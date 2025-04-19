Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çift yönlü transit gemi geçişleri kapatıldı. Ayrıca, Çanakkale-Eceabat feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 06.25 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey ve Güney'den giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.
FERİBOT SEFERLERİ YAPILAMIYOR
Öte yandan, Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında Çanakkale- Eceabat hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel