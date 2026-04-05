Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda 'ELBUS' adlı tanker, makine arızası nedeniyle güvenli bir bölgeye demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tanker kurtarma operasyonunun detaylarını paylaştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "ELBUS" adlı 274 metre uzunluğundaki tankerde, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası meydana geldi.
Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanla Kurtarma-20 römorkörü ve KEGM-6 botunun refakatinde, Kurtarma-15 ve Kurtarma-16 römorkörlerince yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak