Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti'ne ait hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Lapseki'de emniyete alındı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 1 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Lapseki'de emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde, öğle saatlerinde 6 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişinin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 1 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı