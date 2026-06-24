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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti'ne ait hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Lapseki'de emniyete alındı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 1 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Lapseki'de emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde, öğle saatlerinde 6 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişinin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 1 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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