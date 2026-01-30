Haberler

Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sağanak yağış, Sarıçay'ın taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin bir bölümünü kahverengine döndürdü. Meteoroloji'den 'Sarı kodlu' uyarı sonrası yaşanan bu olay dikkat çekti.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, etkili olan sağanakta Sarıçay'ın taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin bir bölümünün rengi kahverengine döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Çanakkale için 'Sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte sağanak etkili oldu. Yağmur sularının taşıdığı alüvyon Sarıçay'dan denize döküldü. Alüvyon nedeniyle Anadolu yakasında Çanakkale tarafında deniz, kahverengiye büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
