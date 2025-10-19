Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: 2 Kişi Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı ve Eceabat İskelesi'ne ulaştırıldı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kilye Koyu önlerinde, bugün öğle saatlerinde 10 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Çevredeki teknelerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
