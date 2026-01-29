Haberler

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Fırtına, denizde akıntı hızının artmasına yol açtı. Feribot trafiğinde ise aksamalar yaşanmıyor.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
