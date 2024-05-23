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Çanakkale Belediyesi Haşere İle Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

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Çanakkale Belediyesi, haşere ile mücadele kapsamında Kordon Boyu bölgesinde biyosidal ürün uygulaması yapıyor. Hamamböceği mücadelesinde etkili olan jel uygulamasıyla kentin ihtiyaç duyulan noktalarında faaliyet yürütülüyor.

Çanakkale Belediyesince haşere ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda Kordon Boyu bölgesinde haşerelere yönelik biyosidal ürün uygulaması yapıldı.

Gelen taleplerin de değerlendirildiği mücadele çalışmalarında mevsimsel olarak görülme sıklığı artan özellikle hamamböceği mücadelesinde en etkili yöntemlerden biri olan jel uygulaması ile kentin ihtiyaç duyulan noktalarında faaliyet yürütüldü.

Çalışmaların belirlenen periyotlarda devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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