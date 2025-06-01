Çanakkale Ayvacık'taki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ayvacık'ın Paşaköy köyü yakınlarındaki zeytinlik ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan 1 helikopterle, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 1,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.