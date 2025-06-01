Çanakkale Ayvacık'taki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Ayvacık'taki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkili müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangında 1,5 hektar alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ayvacık'ın Paşaköy köyü yakınlarındaki zeytinlik ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan 1 helikopterle, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 1,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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