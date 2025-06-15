Çan'da Geleneksel Köy Hayrı Düzenlendi

Çan'da Geleneksel Köy Hayrı Düzenlendi
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde geleneksel hayır etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe halk katılımı yoğun olurken, CHP'li yetkililer de davetli olarak yer aldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde geleneksel köy hayrı düzenlendi.

Çan'ın Büyükpaşa köyünde düzenlenen hayırda, vatandaşlarla bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetlilere pilav ikram edildi.

Etkinliğe, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral ve köy muhtarları da katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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