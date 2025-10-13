Çan'da Afet Risklerine Hazırlık Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde "13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında, afetlere karşı bilinçlenmek ve hazırlıklı olmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çan Belediyesince Atatürk Şehir Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AFAD Çanakkale ekiplerinin de yanı sıra belediyenin afet, itfaiye birimleri ile zabıta amirliği de destek verdi.

Etkinlik kapsamında Murat Köse İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine afet anında yapılacaklar anlatılarak, kullanılacak malzemeler tanıtıldı.

Çocuklara kek ve meyve suyu ikram edilirken, isimlerine özel sertifika dağıtıldı.

Etkinlik, düzenlemesinde emeği geçenlere plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Çan Belediye Başkan yardımcısı Mustafa Erdem, Çan Belediyesi CHP meclis üyeleri Sevil Sezen Aydın, İsmail Çetin ve Fikret Çetin, Murat Köse İlkokulu Müdür Vekili Cevdet Dinler ile öğrenciler katıldı.