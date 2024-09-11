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Çan Belediyesi, otobüs durağına zarar veren gençleri sosyal medyada paylaştı

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Çan ilçesinde bir grup gencin belediyeye ait otobüs durağının duvarlarına zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çan Belediyesi, o anları sosyal medyada paylaşarak uyarıda bulundu.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, bir grup gencin belediyeye ait kapalı otobüs durağının duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdiği o anlar, durağın güvenlik kameralarına yansıdı. Çan Belediyesi, yaptığı uyarı ile o anları sosyal medyadan paylaştı.

Çan ilçesinde, kapalı otobüs durağına farklı zamanlarda gençlerin tekme ve yumruk atarak zarar verdiği anlar, durağın güvenlik kameralarına yansıdı. O anlar, Çan Belediyesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md.152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla, belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir." denildi.

Haber: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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