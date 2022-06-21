Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmada İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ün yerine, meclisteki oylamayla başkan vekilliğine CHP'li Harun Arslan seçildi.

Çan Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmanın selameti açısından 14 Haziran'da görevden uzaklaştırılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün yerine başkan vekilini seçmek için toplandı. Meclis Toplantısı'nı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da izledi.

Soruşturma kapsamında Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel