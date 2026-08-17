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Bartın'da Çamura Saplanan İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Bartın'da Çamura Saplanan İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı
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Bartın'ın Arıönü köyünde dereden su içmek isteyen bir inek çamura saplandı. Köylülerin kendi çabalarıyla çıkaramadığı inek, jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine gövdesine halat bağlanarak iş makinesiyle kurtarıldı. Sahibi, ekiplere teşekkür etti.

BARTIN'da dereden su içmek istediği sırada çamura saplanan inek, gövdesine halat bağlanarak iş makinesiyle kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Arıönü köyünde meydana geldi. Dereye su içmeye inen inek, çamura saplandı. Kendi çabalarıyla ineği çıkaramayan köylüler, jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, gövdesine halat bağladıkları ineği iş makinesiyle çekerek kurtardı. İneğini teslim alan sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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