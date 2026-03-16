Cammu Keşmir'de toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 235 kişi ise şiddetli kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı ve tahliye edildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle hidroelektrik tesisi yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini belirtti.

Heyelan nedeniyle mahsur kalan 2 işçiden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin yaralandığını aktaran yetkililer, hava durumu nedeniyle Kishtwar ve Doda bölgelerinde belediye sınırları dışındaki eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi talimatı verildiğini kaydetti.

Yetkililer, şiddetli kar yağışı nedeniyle bölgedeki Sinthan Top dağ geçidinde mahsur kalan 235 kişinin de tahliye edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Seçimi kazanınca kendinden geçti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
İstanbul'da kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü

Kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kireç döktü