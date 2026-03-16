Cammu Keşmir'de toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 235 kişi ise şiddetli kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı ve tahliye edildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle hidroelektrik tesisi yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini belirtti.
Heyelan nedeniyle mahsur kalan 2 işçiden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin yaralandığını aktaran yetkililer, hava durumu nedeniyle Kishtwar ve Doda bölgelerinde belediye sınırları dışındaki eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi talimatı verildiğini kaydetti.
Yetkililer, şiddetli kar yağışı nedeniyle bölgedeki Sinthan Top dağ geçidinde mahsur kalan 235 kişinin de tahliye edildiğini ifade etti.