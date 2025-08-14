Cammu Keşmir'de Sel Felaketi: 46 Ölü, 160 Yaralı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti, 160'tan fazla kişi kurtarıldı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Kishtwar'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, 46 kişinin hayatını kaybettiğini, 160'tan fazla kişinin kurtarıldığını ve kurtarılanların çoğunun yaralı olduğunu açıkladı.

Yerel polisten bir yetkili ise hayatını kaybedenlerin çoğunun "hacı" olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Yetkililer ise ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü'nün de katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda duruma ilişkin üzüntüsünü belirterek, "Durum yakından izleniyor. Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. İhtiyaç sahiplerine mümkün olan her türlü yardım sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Himaçal Pradeş eyalet yetkilileri, bölgede meydana gelen "bulut patlamasının" yol açtığı seller nedeniyle 396 yolun ulaşıma kapandığını, ev ve arabaların zarar gördüğünü belirtti.