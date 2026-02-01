Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz' etkinliğinin ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, "Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz" etkinliğinin ödül törenine katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftülüğü tarafından "Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Tutar, etkinliğin ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Çocukların camiye yönlendirilmesinin onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmadaki önemine değinen Tutar, benzer etkinliklerin devamını diledi.

Ayhan, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Lalapaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ayhan, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ve Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi makamlarında ziyaret etti.

Yılmaz ve Geldi, ziyaretler dolayısıyla Ayhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar