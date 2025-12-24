Haberler

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Güncelleme:
Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nı beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kentin yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 haftadır aralıklı kar yağışı etkili olurken, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının yarın da aralıklarla devam edebileceği öğrenildi. Diğer yandan kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oldu.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU - Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
