Beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı havadan görüntülendi

Güncelleme:
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda kar yağışı sonrası oluşan kış manzarası havadan görüntülendi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda oluşan kış manzarası havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı.

İlçenin yüksek kesimlerinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Zengin bitki çeşidiyle "doğa ve kültür yolu" üzerinde yer alan bölgede ormanlar karla kaplandı.

Çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı'ndaki beyaz örtü havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
