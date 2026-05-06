Çam Dağı ilkbahar renklerine büründü
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, ilkbahar mevsimiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Sert kışların ardından tabiatın canlandığı bölgede, zengin bitki örtüsü ve sisli manzaralar havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Davut Genç