Cam balkonun sağlamlığını böyle test etti
Müşterisinin evine cam balkon yapan usta, pencereleri sertçe vurarak sağlamlığını test etti. Ustanın kendinden emin halleri dikkat çekti.
Türkiye'de bir usta, müşterisinin evine boydan boya cam balkon yaptı. Ustanın yaptığı işin kalitesini test etme yöntemi ise dikkat çekti.
PENCERELERİN SAĞLAMLIĞINI SERTÇE VURARAK TEST ETTİ
Usta, tüm cam pencereleri tek tek sertçe vurarak test etti. Pencerelere bir şey olmazken, ustanın kendinden emin hali kameralara yansıdı.