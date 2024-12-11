Cam balkonun sağlamlığını böyle test etti

Türkiye'de bir usta, müşterisinin evine boydan boya cam balkon yaptı. Ustanın yaptığı işin kalitesini test etme yöntemi ise dikkat çekti.

PENCERELERİN SAĞLAMLIĞINI SERTÇE VURARAK TEST ETTİ

Usta, tüm cam pencereleri tek tek sertçe vurarak test etti. Pencerelere bir şey olmazken, ustanın kendinden emin hali kameralara yansıdı.