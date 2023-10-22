Gaziantep'in Nurdağı ve çevre ilçelerde bulunan çalıştıkları su kuyusunun cihazlarını çalan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Çalınan malzemelerin satıldığı tespit edildi.

-Çalıştıkları iş yerini soyan 5 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ve çevre ilçelerde bulunan çalıştıkları su kuyusunun cihazlarını sökerek çalan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nurdağı, Sakçagözü Jandarma Karakolu ekipleri bir yılı aşkın süredir hırsızlık yaptıkları şüphesi üzerine takip ettikleri Hilmi A.(23), İdris T.Metin B.(40), Ökkeş K.ve Yunus K.isimli kişileri kıskıvrak yakaladı.

Çalıştıkları iş yerine ait su depolarının kablo, su motoru, jeneratörler, İnvenertır cihazı ve vanaların çaldıkları ve sattıkları tespit edilen 6 kişiden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.