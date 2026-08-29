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İnşaatta Düşen İşçi 2,5 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

İnşaatta Düşen İşçi 2,5 Ay Sonra Hayatını Kaybetti
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Ankara'da çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek ağır yaralanan 27 yaşındaki Ramazan Güven, 2,5 aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Bekar olan Güven'in cenazesi memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verilecek.

ANKARA'da, çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek ağır yaralanan Ramazan Güven (27), 2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güven'in cenazesi memleketi olan Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verilecek.

Derince ilçesi İbn-i Sina Mahallesi'nde oturan ve çelik konstrüksiyon işi yapan Ramazan Güven, 15 Haziran'da Ankara'da çalıştığı inşaatta yüksekten düştü. Ağır yaralanan Güven, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2,5 ay tedavi gördü. Güven, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Ramazan Güven'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Bekar olan Güven, Derince İbn-i Sina Mahallesi Medine Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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