Çalıştığı inşaatın asansör boşluğundan düşen işçi yaralandı

AKSARAY'da çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki asansör boşluğundan zemine düşen su tesisatçısı İhsan Mercan (44), yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. İhsan Mercan, çalıştığı sırada 2'nci katındaki asansör boşluğundan zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı Mercan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı