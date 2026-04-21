Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6'ncı OECD Beceriler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 27-28 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan 6'ncı OECD Beceriler Zirvesi'ne (OECD 2026 Skills Summit) ev sahipliği yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının öngörüldüğü zirvenin açılış oturumu, 27 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek zirveye, 64 ülke ve uluslararası kuruluş davet edildi. 40'a yakın ülkenin bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde iştirak edeceği zirvede geniş katılımlı bir temsil hedefleniyor. İki gün sürecek zirvede; örgün eğitimin yeniden ele alınması, yetişkin becerilerinin etkin kullanımı ve dezavantajlı grupların iş gücüne kazandırılması başlıkları üç ana oturumda ele alınacak.

OECD tarafından hazırlanan kavram kağıdında, yaşlanan nüfus, daralan iş gücü, dijital ve yeşil dönüşümün etkileri ile yaşam boyu öğrenmenin önemi öne çıkan başlıklar arasında yerini alıyor. Zirve kapsamında ayrıca saha ziyaretleri ve yan etkinlikler de düzenlenecek. Mesleki eğitim ve sektör iş birliklerinin yerinde incelenmesine yönelik programlarla katılımcılara, Türkiye'nin bu alandaki kaydettiği gelişmelerin yerinde gösterilmesi amaçlanıyor.

'BİLGİ VE BECERİLERİN ÖNEMİ HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA GÖRÜNÜR HALE GELMİŞTİR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zirveye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "27-28 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan OECD 2026 Beceriler Zirvesi, beceriler konusunda küresel diyalogda önemli bir dönüm noktası olup OECD'nin öncü bir girişimi olarak, önceki zirvelerin oluşturduğu sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, bu mirası sürdürmekten ve günümüzün en acil sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır. Nüfusun yaşlanması gibi demografik değişimlerden dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün geniş kapsamlı etkilerine kadar uzanan derin ve hızlı dönüşümlerin şekillendirdiği günümüz dünyasında, bilgi ve becerilerin hayati önemi her zamankinden daha fazla görünür hale gelmiştir. Son yıllar, belirsizlik dönemlerinde dayanıklılık, uyum sağlama kapasitesi ve hayat boyu öğrenmenin temel önemi konusunda güçlü dersler sunmuştur. Zirve'nin ana teması olan 'Nesiller Arası Yeteneğin Ortaya Çıkarılması', tüm bireylerin potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerine ve topluma anlamlı katkılar sunmalarına imkan sağlayacak bir hayat boyu öğrenme kültürünü teşvik etme çabamızı doğrudan yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, zirvede, her bireyin işgücü piyasasında başarılı olmasını destekleyen bir hayat boyu öğrenme kültürünün nasıl geliştirilebileceğinin de ele alınacağını ifade ederek, "Türkiye, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girerken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Bu vizyon, nitelikli eğitimin ve etkili beceri politikalarının insan gelişiminin ve sürdürülebilir refahın temeli olduğu anlayışıyla bütünüyle örtüşmektedir. Zirvenin, yalnızca ulusal deneyimlerimizi paylaşmak için değil, aynı zamanda yeni iş birlikleri geliştirmek ve geleceğe yönelik somut stratejiler tasarlamak için de önemli bir fırsat sunacağına yürekten inanıyoruz. Hep birlikte, her bireyin sahip olduğu becerilerin daha dirençli, yenilikçi ve kapsayıcı bir küresel toplum inşa etmek amacıyla nasıl harekete geçirilebileceğini ele alacağız" dedi.

