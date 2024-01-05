Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Yaşlılık sigortası hayata geçirilmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda "Nüfusumuz yaşlanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim vaatleri arasında yer alan yaşlılık sigortasını da yakın zaman içerisinde, orta vadeli bir dönem içerisinde hayata geçirmek zorundayız. Özellikle yaşlı nüfusun işletmelerde ve istihdamda yer almasını planlayacak çalışmalara da ihtiyacımız var. 60-65 belli bir kıdeme gelmiş olan birçok yaşlımız işletmelerde, fabrikalarda çalışıyor. Peki biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Bunu çok iyi planlamamız lazım" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 5'incisi bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) açılışında konuştu. Işıkhan, şunları söyledi:

"SOSYAL DEVLET OLARAK DA YERİNE GETİRMEK VE ÖZELLİKLE ÇALIŞANLARIMIZIN SATIN ALMA GÜCÜNÜ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

"Çalışma hayatının birçok boyutunun olduğunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Çok değişken bir yapıya sahip aslında. Endüstri ilişkileri dalında ve sosyal politika alanında yetişen, bu alanda çalışmaları olan bir hoca olarak, akademisyen olarak da çalışma hayatının bu dinamik yapısı içerisinde sosyal diyalog sürecinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çalışma hayatında ortaya çıkacak tüm sorunların çözümünde ortak bir kavram üzerinde durduk, o da sosyal diyalog... Ben tüm sosyal paydaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onların çabası olmamış olsaydı bu sosyal diyalog iklimini gerçekten gerçekleştiremezdik. Türkiye'nin de ihtiyacı olan aslında bu sosyal diyalog. Ben özellikle göreve geldiğim andan sonra asgari ücreti gördük. Temmuz ayında sağ olsun, TÜRK-İŞ başkanımız, TİSK başkanımızla birlikte yine orada çok önemli bir sürece imza atmış olduk. Tüm tarafları memnun edebilecek bir noktada anlaştık. Geçen hafta yılbaşından önce ikinci asgari ücret sürecini de başarıyla tamamladık. Ben bu süreçte TİSK Başkanımıza, Özgür Bey'e ve TÜRK-İŞ Başkanımız Sayın Ergün Atalay'a, Ergün ağabeyimize teşekkür etmek istiyorum. Asgari ücret dediğiniz şey, minimum ücret düzeyidir. Biz bunu sosyal devlet olarak da yerine getirmek ve özellikle çalışanlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Bu noktada asgari ücret bizim için çok önemli ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile de asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş olduk. Asgari ücret süreci başarı ile tamamlanmış oldu.

"BİZ, ÇALIŞABİLECEK NİTELİKTE BİR İŞ GÜCÜNE NE YAZIK Kİ YAKALAYAMIYORUZ"

Deprem bölgesi başta olmak üzere hem ana personel hem ara personel, nitelikli ve niteliksiz iş gücüne ihtiyaç var. Ancak biz, çalışabilecek nitelikte bir iş gücüne ne yazık ki yakalayamıyoruz. Aslında iş gücünde Türkiye tarihinde önemli bir noktadayız. Ancak bazı alanlarda mesleklerde bu sıkıntıyı yaşıyoruz.

"NÜFUSUMUZUN NEREDEYSE YÜZDE 99'U, YÜZDE 100'Ü SOSYAL GÜVENLİK ŞEMSİYESİ ALTINDA"

Bakanlık olarak çok hızlı hareket ediyoruz. Bu bizim için önemli bir özellik. Sosyal güvenlik dediğimiz olgu, gelecekte ortaya çıkabilecek ailesel, mesleki ve ekonomik riskleri planlamak demektir. Geleceği öngörmek demektir. Biz bakanlık olarak sadece 85 milyonun şu anki durumunu değil, ana rahminden başlayarak yaşam döngüsü ve öldükten sonra sosyal güvenlik şemsiyesi altına alıyoruz tüm nüfusu. Genel sağlık sigortası ile birlikte nüfusumuzun neredeyse yüzde 99'u, yüzde 100'ü sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorsun. Paranız olmadığı takdirde de bu desteği genel sağlık sigortası kapsamında devletimiz üstleniyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulamanın olmadığını söyleyebilirim.

"65 YAŞINDA BELLİ BİR KIDEME GELMİŞ OLAN BİRÇOK YAŞLIMIZ İŞLETMELERDE, FABRİKALARDA ÇALIŞIYOR. PEKİ BİZ BUNU NASIL DEĞERLENDİRECEĞİZ?"

Nüfusumuz yaşlanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim vaatleri arasında yer alan yaşlılık sigortasını da yakın zaman içerisinde, orta vadeli bir dönem içerisinde hayata geçirmek zorundayız.

Özellikle yaşlı nüfusun işletmelerde ve istihdamda yer almasını planlayacak çalışmalara da ihtiyacımız var. 60-65 yaşında belli bir kıdeme gelmiş olan birçok yaşlımız işletmelerde, fabrikalarda çalışıyor. Peki biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Bunu çok iyi planlamamız lazım."