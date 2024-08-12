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Çalıntı helikopter otelin çatısına çakıldı: 1 ölü

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Avustralya'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın, çalıntı helikopterle yaptığı yolculuk felaketle sonuçlandı. Uçuş izni bulunmayan helikopter hotelin çatısına düştü, kullanan kişi öldü.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde çalıntı olduğu belirtilen helikopterin otelin çatısına düşmesi sonucu pilotun öldüğü bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, helikopterin sahibi Nautilus Aviation şirketi, helikopterin çalıntı olduğunu ve izinsiz uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı. Queensland polisinden yetkili Shane Holmes, basına yaptığı açıklamada, düşen helikopterdeki pilotun öldüğünü duyurdu.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Pilotun helikopteri çaldığını ve uçuş izni almadığını aktaran Holmes, helikopterin Queensland'deki bir otelinin çatısına düştüğünü, 400'e yakın kişinin otelden tahliye edildiğini söyledi. Holmes, helikopterin pervanelerinden ikisinin koptuğunu ve pilotun kimliğinin henüz belirlenemediğini kaydederek, olay hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Queensland Avustralya Helikopter Olay Havacılık Suç Kaza Dünya Güncel Haberler

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