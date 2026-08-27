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Orhangazi'de Çalıntı Araçla 10 Kilometrelik Kovalama: Zeytinlikte Yakalandı

Orhangazi'de Çalıntı Araçla 10 Kilometrelik Kovalama: Zeytinlikte Yakalandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çaldığı hafif ticari araçla kaçan A.Y. (32), Yalova-Bursa karayolunda jandarma tarafından 10 kilometre takip edildi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki zeytinlikte aracın önünün kesilmesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çaldığı hafif ticari araçla kaçan A.Y. (32), 10 kilometrelik takiple zeytinlikte yakalandı.

Orhangazi ilçesinden çalındığı iddia edilen 16 NJR 72 plakalı hafif ticari aracın Yalova'dan Bursa yönüne ilerlediği tespit edilince, polis takibine alındı. Yalova-Bursa yolunda kavşaklarda 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 10 kilometre süren takibin ardından Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi'ndeki zeytinlikte aracın önü kesilerek, durduruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İsminin A.Y. olduğu belirlenen sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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