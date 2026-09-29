California Valisi Newsom, tek kullanımlık elektronik sigara yasağını onayladı

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ABD'de California Valisi Gavin Newsom, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında tek kullanımlık elektronik sigaraların üretiminin, ithalatının ve perakende satışının yasaklanmasını öngören kararnameye imza attı.

ABC News'un haberine göre, California'da tek kullanımlık elektronik sigaranın yol açtığı çevre kirliliğine karşı harekete geçildi.

Düzenleme kapsamında, California genelinde pille çalışan tek kullanımlık elektronik sigaraların imalatı ve ithalatı 1 Ocak 2027'de, perakende satışları ise 1 Ocak 2028'de yasaklanacak.

Yasağı ilk kez ihlal edenlere 500 dolar, ikinci ihlalde 1000 dolar ve sonraki ihlallerde ise 2 bin dolar para cezası uygulanacak.

Tek kullanımlık elektronik sigara atığından kaynaklanan pil asidinin ve toksik kimyasalların toprağa ve suya karışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen kararname, Vali Newsom tarafından imzalandı.

California'da faaliyet gösteren bir kamu yararı araştırma grubunun verilerine göre, ABD'de her gün yaklaşık 500 bin tek kullanımlık elektronik sigara çöpe atılıyor.

Kaynak: AA