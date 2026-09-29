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California kolluk kuvvetlerine 2030'a kadar elektroşok eldiveni yasağı getirdi

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California Valisi Gavin Newsom, kolluk kuvvetlerinin elektroşok eldiveni kullanmasını gelecek yıldan 2030'a kadar yasaklayan yasayı onayladı. Karar, ICE'nin geçen ay 6 bin çift eldiven için yaklaşık 17 milyon dolarlık sözleşme imzalamasının ardından geldi.

ABD'nin California eyaletinde, kolluk kuvvetlerinin gözaltı sırasında elektroşok uygulayan eldivenleri kullanması yasaklandı.

California Valisi Gavin Newsom, yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetlerinin elektroşok eldivenlerini gelecek yıldan itibaren 2030'a kadar kullanmasını yasaklayan yasayı onayladı.

Newsom yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, siyasi çıkarlarını Amerikalı ailelerin sağlığı, güvenliği ve geçim kaynaklarının üstünde tuttu. California, eyaletimizdeki göçmenlik uygulamaları konusunda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve denetimi güçlendirmek için adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE), direnç gösteren kişilerin itaat etmesini sağlamak üzere tasarlanmış eldivenlerle görevlilerini donatma kararından birkaç hafta sonra yaşandı.

ICE, geçen ay, 6 bin çift eldiven satın almak üzere yaklaşık 17 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA
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