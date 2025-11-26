California'da Hava Yolu Çalışanlarından Şükran Günü Protestosu

NEW ABD'nin California eyaletinde, hava yolu firmalarındaki çalışma koşullarını protesto eden eylemciler, Los Angeles Uluslararası Havalimanı (LAX) yakınındaki yolları kapatarak Şükran Günü nedeniyle yoğun olan trafiği durma noktasına getirdi.

Los Angeles'ta havalimanına giden ana kavşakta toplanan bazı hava yolu çalışanlarının eylemi, uçuşların en yoğun olduğu dönemde şehir içi trafiğin aksamasına yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gece yarısı havalimanı kavşağında pankartlarla yürüyen yüzlerce protestocunun, uçağa yetişmeye çalışan yolcuların araçlarını engellediği görüldü.

Çoğu hava yolu şirketlerine yiyecek tedarik eden taşeron firmalarda çalışan ve iş koşullarını güvensiz bulduklarını ifade eden protestocular ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, çalışma koşullarını eleştirmek amacıyla yapılan eyleme destek verirken, bazıları ise yoğun bir dönemde kritik bir yolun kapatılmasının konuyla ilgisi olmayan yolcuları mağdur ettiği gerekçesiyle protestoculara tepki gösterdi.

Bir grup sosyal medya kullanıcısı ise eleştirilerini, yılın en yoğun kara ve hava trafiğinin Şükran Günü döneminde yaşandığı bilinirken protestoyu engellemeyen şehir polisine yöneltti.

ABD'de ailelerin bir araya geldiği en önemli günlerden biri sayılan Şükran Günü, her yıl kasım ayının son haftasında kutlanıyor ve ülke genelinde kara ile hava yolu trafiğinde yoğunluğun artmasına yol açıyor.

Bu yıl Şükran Günü nedeniyle yaklaşık 82 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken, yolcuların büyük bölümünün kara yolunu tercih etmesi nedeniyle ana güzergahlarda ciddi gecikmeler öngörülüyor.