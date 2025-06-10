Cali'de Bombalı Saldırılar: 2 Ölü, 9 Yaralı

Cali'de Bombalı Saldırılar: 2 Ölü, 9 Yaralı
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Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırılar, yerleşim yerleri, ticaret bölgeleri ve polis karakollarını hedef aldı. Yetkililer, olaya ilişkin eski FARC lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tutuyor.

Kolombiya'nın batısındaki Cali kentinde 1 saat içinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yerel basına göre, saldırılar kente bağlı Melendez, Marroquin, Manuela Beltran ve Los Mangos mahallelerinde düzenlendi.

Patlamalarda, 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yerleşim yerleri, ticaret bölgeleri ve polis karakollarının hedef alındığı bombalı saldırıların ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.

Yetkililer, Cali-Andalucia yolunda 2 silindir bomba, Palmira yönündeki havaalanı yolunda 2 patlayıcı madde ve Jamundi ana yolunda da bir patlayıcı maddenin kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı, saldırılardan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderlerinden Ivan Mordisco'nun başında olduğu grubu sorumlu tuttu.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, saldırıların Silahlı Kuvvetlerin operasyonlarına verilmiş bir yanıt olduğunu belirterek, Ivan Mordisco'ya bağlı yapıları yok ettiklerini savundu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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