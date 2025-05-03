Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Güngören İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Güngören İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet eden Bakan, okulun ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sınıfları gezen Bakan, öğrencilerle konuştu, tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Bakan, eğitime önem verdiklerini söyledi.

Kaymakam Bakan'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban eşlik etti.