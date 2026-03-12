Haberler

Çaldıran'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çaldıran Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu ve İstiklal Marşı temalı oratoryo sergiledi.

Programa Kaymakam Süleyman Bakan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Parmaksız, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Muhammet Nurettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

