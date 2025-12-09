Haberler

Endonezya'da 7 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 7 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili çalışmalara devam ediyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 7 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Endonezya'da polis yetkilileri, Cakarta'da 7 katlı binada yangın çıktığını açıkladı.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini, olay yerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

