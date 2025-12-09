Endonezya'da 7 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 7 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili çalışmalara devam ediyor.
OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini, olay yerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
