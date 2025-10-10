CAIR, Nobel Barış Ödülü Sahibi Machado'ya Uyarılarda Bulundu

NEW Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'yu, Müslüman karşıtlığı ve bazı diğer konulardaki tutumu konusunda uyardı.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden biri olan CAIR'dan yapılan yazılı açıklamada, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Machado'ya çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Machado'dan "Avrupa Faşizmine, İsrail'in Likud Partisi'ne ve Müslüman karşıtlığına verdiği desteği" bırakması istendi.

Nobel Ödülü komitesinin Gazze soykırımına karşı çıkanlar yerine "Müslüman karşıtı faşizmi ve İsrail'in ırkçı Likud Partisini destekleyen birine" ödül verme kararının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Nobel Barış Ödülü, kendi ülkelerinde demokrasi talep ederken yurt dışında ırkçılığı, bağnazlığı ve faşizmi destekleyen politikacılara değil, tüm insanlar için adaleti cesurca savunarak ahlaki tutarlılık gösteren kişilere verilmelidir." denildi.

Açıklamada, ödül komitesinin Machado'yu, söz konusu aşırılıkçı hareketlere verdiği desteğe rağmen tanıma kararı, Gazze'deki soykırıma karşı büyük risk alan gazeteciler, aktivistler ve politikacılar dahil, "adaleti savunan dünyanın dört bir yanındaki potansiyel Nobel adaylarına karşı bir hakaret" olarak değerlendirildi.

CAIR yetkilileri, paylaşılan bu bilgiler ışığında Nobel Barış Ödülü komitesinden kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.