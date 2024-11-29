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Çağdaş Gençlik 16. Geleneksel Anıtkabir Buluşması 7 Aralık'ta

Çağdaş Gençlik 16. Geleneksel Anıtkabir Buluşması 7 Aralık'ta
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, bu yıl 16.sı düzenlenecek olan Anıtkabir Buluşması'na 4 bini aşkın öğrencinin katılacağını duyurdu. Etkinlik, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygıyı ve onun ilkelerine bağlılığı simgeliyor.

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) Çağdaş Gençlik 16'ncı Geleneksel Anıtkabir Buluşması 7 Aralık'ta yapılacak.

ÇYDD'den yapılan açıklamada, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan Geleneksel Anıtkabir Buluşmasına 4 bini aşkın öğrencinin katılacağı belirtildi. ÇYDD'den yapılan açıklama şöyle:

"35 yıldır sürdürmekte olduğumuz eğitim, bilim ve çağdaşlık mücadelemize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan Çağdaş Gençlik Geleneksel Anıtkabir Buluşması kapsamında, 100'ü aşkın şubemizden 4 bini aşkın öğrencimiz ile birlikte Atamızın huzuruna çıkıyoruz.

Bir anma etkinliği olmanın ötesinde, çağdaşlık hareketimizin simgelerinden biri olan Anıtkabir buluşması ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygımızı ve onun ilkelerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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