Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki Polis Müdahalesine Tepki

Güncelleme:
Çağdaş Gazeteciler Derneği, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarına yönelik yapılan polis müdahalesini kınadı ve basın özgürlüğüne yönelik engellemelere karşı duracaklarını belirtti.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde görev yapan basın mensuplarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm ülkenin gözünün çevrildiği CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde, halkın haber alma hakkını gözeterek görev yapan meslektaşlarımız, dünden itibaren polis şiddetine, biber gazına ve kamu görevlilerinin hakaretlerine maruz kalmıştır. Zor koşullarda yalnızca görevlerini yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızın yanındayız. Yaşanan bu saldırıları asla kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğüne yönelik tüm engelleme girişimlerine karşın, biz gazeteciler kamu yararı gözeterek görevimizi yapmaya, halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
