Çadırda yaşayan mevsimlik işçilerin çocuklarının okuma isteği - Haberler

BURSA'nın Yenişehir ilçesine, havaların ısınmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden tarım göçü başladı. Bölgeye ilk ulaşan 100 kadar işçi, derme çatma çadırlara yerleşti. İşçiler yevmiyelerini çıkarmak için çalışırken, çadırların içinde ve çevresinde oyunlar oynayan çocukları, okumayı çok istediklerini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bursa'ya gelen mevsimlik işçiler, memleketlerine dönecekleri ekim ayı sonuna kadar Menteşe, Çayırlı, Çeltikçi, Karasıl ve Köprühisar köyleri ile ilçe merkezinde kurulan çadırlarda kalacak.

Aileleriyle birlikte kilometrelerce yol kat eden, çadırların içinde ve çevresinde oyunlar oynayan yaşları 5 ile 10 arasında değişen çocuklar, okumayı çocuk istediklerini söyledi.