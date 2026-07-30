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Çad'ın başkenti Encemine'de ilk vakanın tespitinden bu yana koleradan 6 kişi öldü

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Çad'ın başkenti Encemine'de kolera salgını nedeniyle 19 Temmuz'dan bu yana 6 kişi hayatını kaybetti.

Çad'ın başkenti Encemine'de kolera salgını nedeniyle 19 Temmuz'dan bu yana 6 kişi hayatını kaybetti.

Encemine Doğu Sağlık Bölgesi Sorumlusu Dr. Rozi Tchou Issa, yerel Tchad Info radyosuna yaptığı açıklamada, başkentte 19 Temmuz'da ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana 55 kolera vakasının doğrulandığını, bunlardan 6'sının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hastalardan 34'ünün taburcu edildiğini, 15'inin ise tedavisinin sürdüğünü belirten Issa, salgının başkentin kuzey ve merkez sağlık bölgelerine de yayıldığını söyledi. Issa, vatandaşlara hijyen kurallarına uymaları ve hastalık belirtileri görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları çağrısında bulundu.

Çad Sağlık ve Koruma Bakanlığı, salgının ilk olarak 13 Haziran'da ortaya çıktığını açıklamıştı.

Kolera, kirli su ve gıdalar yoluyla bulaşan, şiddetli ishal ve sıvı kaybına neden olan bakteriyel bir hastalık olarak biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), temmuz ayında Sudan'daki kolera vakalarının komşu ülkelere yayılabileceği uyarısında bulunmuş, Sudanlı mültecilere ev sahipliği yapan Çad'ın risk altındaki ülkeler arasında yer aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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