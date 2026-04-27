Çad'da su kuyusu anlaşmazlığı sonucu çıkan çatışmada 42 kişi hayatını kaybetti

Çad'ın doğusundaki Wadi Fira eyaletinde su kuyusu anlaşmazlığı nedeniyle yerel topluluklar arasında çıkan çatışmada 42 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Wadi Fira eyaletine bağlı Igote köyünde iki kişi arasında su kuyusu anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Ailelerin de karıştığı tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Bölgede yerleşik çiftçi topluluklar ile göçebe çobanlar arasında çıkan çatışmada 42 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yetkililer, çatışmaların kontrol altına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

Bölgede yaşayan çiftçiler ile göçebe çobanlar arasında su, otlak ve arazi kaynaklı anlaşmazlıklar sık sık şiddet olaylarına dönüşüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

İsrail ateşkesi bozdu! Ülkenin doğusuna havadan bomba yağdırdı
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu

Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerlerini kovdular

Şehri ele geçirip Rus askerlerini kovdular
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda

Piyasaların ateşi düşmüyor! Çifte zam kapıda
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin