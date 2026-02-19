Çad'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti
Çad'ın Borkou vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz saldırganlar, yolcu taşıyan bir araca saldırarak yağmalama yaptı. Olayda 3 saldırgan da öldürüldü.
Çad'ın Borkou vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Borkou vilayetinde Faya-Kouba Olanga yolu üzerinde yolcu taşıyan araca saldırı düzenledi.
Yolcuların eşyalarını yağmalayan silahlı saldırganlar ile olay yerine gelen güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 4 asker yaşamını yitirirken, 3 saldırgan da öldürüldü.
Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını ve bölgede güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını bildirdi.
Kaynak: AA " / " + Ahmet Emin Dönmez -