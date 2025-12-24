Haberler

Çad'da kolera salgını sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çad Sağlık Bakanlığı, Temmuz 2025'te başlayan ve birçok eyalete yayılan kolera salgınının sona erdiğini açıkladı. Salgının sona ermesi için yeni vaka görülmemesi şartı sağlandı. Salgın süresince 2 bin 979 vaka kaydedildi, 167 kişi hayatını kaybetti.

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkede Temmuz 2025'te başlayan kolera salgınının sona erdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ouaddai eyaletine bağlı Chokoyane bölgesinde Temmuz 2025'te ortaya çıkan ve daha sonra birçok eyalete yayılan kolera salgınının, gerekli kriterlerin karşılanmasıyla birlikte resmen sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, salgının sona erdiğinin kabul edilebilmesi için 28 gün boyunca yeni doğrulanmış vaka görülmemesi şartının sağlandığı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, salgın süresince toplam 2 bin 979 vaka kayda geçerken, 167 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan açıklamada, komşu ülkelerde koleranın devam etmesi nedeniyle yeniden ortaya çıkma riskine karşı halka temkinli olma ve uyarılara riayet etme çağrısı yapıldı.

Kolera

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin

Süper Lig'in eski golcüsüne şimdi paha biçilemiyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
İki ilin sınırında yer alıyor, isminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor

İki ilin sınırında! İsminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor
Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor

Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Şimdi zor günler geçiriyor