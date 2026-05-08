Çad'ın Lac vilayetinde olağanüstü hal ilan edildi

Çad hükümeti, Boko Haram örgütünün Lac vilayetinde artan saldırıları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Bu uygulama ile güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Çad hükümeti, terör örgütü Boko Haram saldırılarındaki artış nedeniyle ülkenin batısındaki Lac vilayetinde olağanüstü hal ilan etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun, terör saldırılarının arttığı Lac vilayetinde olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Açıklamada, olağanüstü halin, 27 Mayıs gece yarısına kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı.

Kararın terör örgütü Boko Haram saldırılarındaki artış nedeniyle alındığı kaydedilen açıklamada, bu uygulamayla idari ve askeri makamların güvenlik tehditlerine karşı daha geniş hareket alanına sahip olmasının amaçlandığı ifade edildi.

Boko Haram üyelerinin 5 Mayıs'ta Lac vilayetindeki Barka Tolorom Adası'nda bulunan askeri üsse düzenlediği saldırıda, 23 Çad askeri hayatını kaybetmiş, 26 asker yaralanmıştı.

Örgüt, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
